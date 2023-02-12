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Лавров заявил, что США признают свою ответственность за диверсию на «Северных потоках»

Максим Крюков
16:21 12.02.2023
По словам главы МИД РФ, диверсией на газопроводах Штаты разрушили альянс России и Германии, который стал угрожать монопольному положению многих американских корпораций.
© Видео: Минпросвещения РФ © Фото: Минпросвещения РФ
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Соединенные Штаты Америки, по сути, признают свою ответственность за взрывы на газопроводах «Северный поток - 1» и «Северный поток - 2». А целью диверсии был тот факт, что российско-германская дружба стала «костью в горле» американцев, ведь это угрожает их гегемонии в мире. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Соединенные Штаты решили, что мы за последние 20-30 лет слишком хорошо сотрудничаем с Германией. Вернее, она слишком хорошо сотрудничает с нами. Что появился мощный альянс, основанный на наших энергоресурсах и германских технологиях», - сказал он во время интервью, приуроченного к информационно-просветительскому уроку «Разговор о важном» Минпросвещения РФ, посвященному теме «Россия и мир».

По его словам, сотрудничество Москвы и Берлина стало угрожать монопольному положению многих корпораций Соединенных Штатов.

Глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что официальные лица США признают, что они причастны к аварии, произошедшей на «Северных потоках», и «теперь даже с удовольствием об этом говорят».

«Здесь есть момент, связанный с тем, что дружба между странами, национальное примирение между ними, как это произошло между русскими и немцами, стало "костью в горле" тем, кто не хочет, чтобы где-то кто-то появлялся на этой планете, кто будет конкурировать с главным гегемоном», - добавил Лавров.

Таким гегемоном, подчеркнул министр, себя объявил Вашингтон.

Ранее лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш опубликовал расследование, в котором заявил, что водолазы Военно-морских сил США в ходе учений Североатлантического альянса Baltops, проходивших летом прошлого года, установили под газопроводы «Северный поток - 1» и «Северный поток - 2» взрывные устройства, которые через три месяца привели в действие норвежцы. Журналист также утверждает, что президент США Джо Байден решился на данную диверсию после секретных обсуждений с сотрудниками Агентства национальной безопасности, которые проводились более девяти месяцев.

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