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ВКС России поразили цеха сборки украинской бронетанковой техники на заводе в Харькове

14:52 12.02.2023
Высокоточным ударом поражены цеха сборки на территории Завода имени Малышева.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
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Воздушно-космические силы (ВКС) России высокоточным ударом поразили цеха сборки бронетанковой техники для украинских войск на заводе в Харькове. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

«В результате высокоточного ракетного удара ВКС России в городе Харьков поражены цеха сборки бронетанковой техники ВСУ на территории машиностроительного Завода имени Малышева», - сказал он.

Конашенков также рассказал, что за сутки уничтожены 17 украинских беспилотных летательных аппаратов и сбито 12 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS, «Ольха» и «Ураган».

Ранее Вооруженные силы России нанесли массированный высокоточный удар по критически важным объектам энергосистемы Украины, обеспечивающим деятельность производств оборонно-промышленного комплекса и транспортной системы страны.

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