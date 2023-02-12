Борт с первыми эвакуированными из Турции россиянами приземлился во Внукове
Отправку наших граждан организовали сотрудники посольства и генконсульства России в Анталье.
© Видео: Пресс-служба аэропорта Внуково, ТРК «Звезда» © Фото: Пресс-служба аэропорта Внуково
Борт с первыми эвакуированными из Турции россиянами приземлился во Внукове. Корреспондент «Звезды» в настоящий момент работает в аэропорту.
Сбор и отправку наших граждан организовали сотрудники посольства и генконсульства России в Анталье. Самолет предоставила компания «Росатом».
Группу из 39 российских граждан эвакуировали из зоны бедствия после землетрясения в Турции. Борт отправился в Москву из аэропорта Аданы.