В стране и мире Борт с первыми эвакуированными из Турции россиянами приземлился во Внукове Анна Назайкина Отправку наших граждан организовали сотрудники посольства и генконсульства России в Анталье. © Видео: Пресс-служба аэропорта Внуково, ТРК «Звезда» © Фото: Пресс-служба аэропорта Внуково Читайте нас на: Борт с первыми эвакуированными из Турции россиянами приземлился во Внукове. Корреспондент «Звезды» в настоящий момент работает в аэропорту. Сбор и отправку наших граждан организовали сотрудники посольства и генконсульства России в Анталье. Самолет предоставила компания «Росатом». Группу из 39 российских граждан эвакуировали из зоны бедствия после землетрясения в Турции. Борт отправился в Москву из аэропорта Аданы. Экспертное мнение и аналитика