В пяти регионах Украины объявили воздушную тревогу

Сирены звучат в Сумской, Полтавской, Кировоградской, Харьковской и Днепропетровской областях.

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В ряде украинских регионов объявлена воздушная тревога. Сирены звучат в Сумской, Полтавской, Кировоградской, Харьковской и Днепропетровской областях, сообщает официальный ресурс по оповещению населения.

Украинские средства массовой информации утверждают, что зафиксированы удары по Харькову и области. Также сообщают и о повреждении одного из объектов инфраструктуры.

Напомним, в минувшую пятницу воздушную тревогу неоднократно объявляли на всей территории Украины. Также сообщалось о взрывах в Киеве, Полтаве, Одессе и Кривом Роге.