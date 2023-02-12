В пяти регионах Украины объявили воздушную тревогу
Сирены звучат в Сумской, Полтавской, Кировоградской, Харьковской и Днепропетровской областях.
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В ряде украинских регионов объявлена воздушная тревога. Сирены звучат в Сумской, Полтавской, Кировоградской, Харьковской и Днепропетровской областях, сообщает официальный ресурс по оповещению населения.
Украинские средства массовой информации утверждают, что зафиксированы удары по Харькову и области. Также сообщают и о повреждении одного из объектов инфраструктуры.
Напомним, в минувшую пятницу воздушную тревогу неоднократно объявляли на всей территории Украины. Также сообщалось о взрывах в Киеве, Полтаве, Одессе и Кривом Роге.