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Посольство РФ эвакуировало 39 россиян из зоны землетрясения в Турции

Анна Назайкина
11:22 12.02.2023
Как уточняется, самолет с российскими гражданами вылетел из аэропорта Аданы.
Посольство РФ эвакуировало 39 россиян из зоны землетрясения в Турции
© Фото: Boris Roessler, dpa, GlobalLookPress
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Группу российских граждан из 39 человек удалось эвакуировать сегодня из зоны землетрясения на юго-востоке Турции, говорится в сообщении посольства России в Анкаре, опубликованном в Telegram-канале дипмиссии.

Как уточняется, в группу эвакуированных вошли россияне, которые проживают и работают рядом с зоной землетрясения. Они выразили желание вернуться в Россию. Борт с гражданами РФ вылетел из аэропорта Аданы.

«Сбор и отправку соотечественников организовали сотрудники Посольства», - добавили в дипломатическом представительстве.

Сегодня стало известно, что количество погибших в результате мощных землетрясений в Турции возросло до 24 617. Также на данный момент ведется розыск более 100 подозреваемых в нарушении правил строительства зданий, которые рухнули после мощных подземных толчков.

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