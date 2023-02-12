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Дуда призвал срочно направить оружие на Украину

Анна Назайкина
13:18 12.02.2023
Ранее в офисе президента Зеленского заявили, что у украинских бойцов стали заканчиваться боеприпасы.
Дуда призвал срочно направить оружие на Украину
© Фото: Radek Pietruszka, Polska Agencja Prasowa, GlobalLookPress
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Россия одержит победу на Украине в случае, если страны Запада не направят киевскому режиму оружие как можно скорее. Такое заявление сделал президент Польши Анджей Дуда в беседе с изданием Le Figaro.

Интервью французской газеты было размещено на сайте польского лидера.

«Если мы не отправим военную технику в Украину в ближайшие недели, Путин может победить», - приводятся слова главы государства.

В минувшую пятницу, 10 февраля, стало известно, что у украинских националистов стали заканчиваться боеприпасы. О том, что их количество приближается к нулевой отметке, заявил замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква.

Ранее премьер Польши Матеуш Моравецкий назвал смыслом существования своей страны «победу над Россией». Впоследствии официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила его в дикой ненависти к РФ, отметив, что в словах главы польского правительства есть и глупость, и подлость.

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