Два землетрясения произошли в Грузии

Землетрясения в Грузии произошли в полдень с интервалом в несколько минут, информации о жертвах и разрушениях не поступало.

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Сразу два землетрясения магнитудой 4,4 и 3,3 произошли в Грузии. О подземных толчках сообщил Национальный центр сейсмического мониторинга.

Эпицентром первого землетрясения стало село Гоми в районе города Озургети. Второе произошло в пяти километрах от курортного Бахмаро. Информации о возможных разрушениях и пострадавших пока не поступало. Накануне запад страны встряхнуло магнитудой 4,3.

Всю неделю мировые СМИ сообщали новости из Турции, где утром в понедельник произошло разрушительное землетрясение магнитудой более семи. Серия толчков привела к катастрофическим разрушениям в десяти турецких регионах. К этой минуте известно о 24 617 погибших.