О черном бизнесе и секретных документах стало известно из переписки Байдена-Младшего

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Сегодня утром сотрудники ФБР обыскали уже третью за последние два месяца резиденцию Джо Байдена в штате Делавэр, привело их туда дело о секретных документах, которые хранил глава Белого дома хранил не по протоколу. Кроме того, стали известны новые интимные подробности переписки сына президента Соединенных штатов Хантера Байдена, данные с его ноутбука опубликовало издание «Daily Mail». В подробностях разбиралась Россина Бодрова.

В общей сложности Хантер потерял три ноутбука - первый был брошен в ремонтном сервисе в Делавэре, второй конфискован федеральными агентами, а третий до сих пор отсутствует. И новые данные до сих пор просачиваются в СМИ. Из последнего - переписка с моделью и инструктором по фитнесу, которая работала в компании Хантера на должности помощницы.

Однажды девушка пожаловалась, что фирма ей не выплатила зарплату 837 долларов и не предоставила страховку. Уладить проблему решил сам Хантер, в привычной ему манере и через личный диалог, отправив «на разные мелочи» несколько денежных переводов общей суммой в 3750 долларов и предложив «услугой за услугу» созвониться по видео-связи.

Выяснилось, что эта же сотрудница занималась приёмом документов от той самой украинской газодобывающей компании Бурисма, в совет директоров которой входил Хантер Байден. О его причастности к черному бизнесу с Киевскими олигархами также свидетльствовали слитые в сеть документы с потерянного ноутбука. Была ли связь между Хантером и секретными документами, найденными недавно у его отца, сейчас выясняют прокуроры. Доказательств еще нет, но эти документы были в доме, где Хантер Байден жил два года.

Первые слушания, касательно расследования о доходах и бизнесе семьи номер один, состоятся на следующей неделе. Законодатели рассчитывают прояснить - за что близкие Байдена, опять же отсылка к младшему, получали деньги от организаций связанных с китайским правительством. Следствием уже запрошены банковские выписки сына президента и данные из его ноутбуков.

Беспокоят нынешнюю американскую верхушку и то, что выяснилось лишь сегодня - обыски в старом вашингтонском офисе президента ФБР проводило уже после того, как помощники Байдена сдали документы в национальный архив. И всё это время Белый дом молчал.

Всё выглядит так, что однопартийцы Байдена - демократы тему максимально пытаются замять, или хотя бы снизить градус напряжения. Однако его оппоненты - республиканцы продолжают давить - и при любом случае припоминают ситуацию со своим соратником Трампом, когда его резиденцию перевернули вверх дном в поисках секретных материалов, да еще и начали уголовное преследование.

«Меня беспокоят двойные стандарты. Белый дом использовал ФБР для рейдов в доме своего главного политического оппонента, а теперь, нынешний президент сам владеет секретной информацией... Американский народ имеет право знать, что в этих документах. Похоже речь про Иран и Украину. Но видим ли мы тот же уровень встревоженности, когда вели дело Трампа? Нет», - Джош Хоули, сенатор конгресса США.

Ранее стало известно, что на Украине подозревают ряд чиновников в хищении в особо крупном размере. Сегодня СБУ пришла с обыском к Игорю Коломойскому, которого называли спонсором Владимира Зеленского. Кроме того, спецслужбы нагрянули и к главе налоговой службы Киева.