Спасатель в Турции рассказал, как собаки чуют под завалами людей там, где их не видят приборы

Впоследствии сотрудники экстренных служб передают все данные в штаб, чтобы на это место прибыли специалисты с техникой для разбора обломков.

© Видео: МЧС РФ © Фото: ТРК «Звезда»

Спасатель рассказал о случае, когда оборудование не показало нахождения людей под завалами в Турции, однако их учуяли собаки. Кадры работ публикует МЧС России.

«Собаки показали, что вполне вероятно есть живой человек. Это собаки показали, прибором мы ничего не обнаружили. Собаки реагируют как на живого», - сказал замначальника поисково-спасательного подразделения отряда «Центроспас» Игорь Акмаев.

Даже в таком случае они передают все данные в штаб, чтобы на это место прибыли специалисты с техникой для разбора обломков.

Российские спасатели продолжает помогать Турции в поиске людей после землетрясений. Мобильные поисковые группы экстренного реагирования незамедлительно выезжают на участки, где под завалами еще могут находиться живые люди.

Мобильные поисковые группы экстренного реагирования обследуют завалы, используя эндоскопы, тепловизоры и акустические приборы поиска. Такое современное оборудования позволяет заглянуть в глубь завала, не разбирая его поэтапно, оперативно обследовать разрушенные объекты и установить, где находятся пострадавшие.

По последним данным, количество жертв мощных землетрясений в Турции увеличилось до 24 617. Кроме того, в настоящее время разыскивается свыше 100 подозреваемых в нарушении правил строительства домов.