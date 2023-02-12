Врач Иванов рассказал о рисках «сидячих» профессий

© Фото: Finn Winkler, dpa, GlobalLookPress

Сидячий образ жизни чреват множеством заболеваний, среди которых недуги сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата, мочеполовой системы и желудочно-кишечного тракта. Об этом россиян предупредил к. м. н., врач терапевт-кардиолог высшей категории Константин Иванов.

«Основной мишенью является сердечно-сосудистая система, потому что мы постоянно наблюдаем дислипидемию, атеросклеротическое поражение коронарных артерий и не только. Это приводит к ишемической болезни сердца, ранним инфарктам, перемежающей хромоте, инсультам, если мы говорим про периферические артерии, которые также поражаются атеросклеротическими массами», - подчеркнул врач в беседе с RT.

Малоподвижный образ жизни влияет и на либидо, предупредил врач. Причем, как у мужчин, так и у женщин. Кардиолог рекомендовал офисным сотрудникам и всем, чья работа так или иначе связана с работой за столом чаще проверять состояние своего здоровья и при первых подозрениях обращаться к профильному врачу.

Ранее известный российский телеведущий и ученый-зоолог Николай Дроздов поделился секретом долголетия. По его словам, в первую очередь не следует переедать. Ученый советует питаться чаще, но понемногу. Кроме того, зоолог рекомендовал не пренебрегать утренней разминкой.