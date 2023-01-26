Глава Nord Stream 2 заявил, что разговаривал с Путиным о деталях спецоперации

Маттиас Варниг в интервью изданию Zeit заявил, что интересовался, какие цели преследует Россия в спецоперации и что делают российские войска у Киева.

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Исполнительный директор Nord Stream 2 Маттиас Варниг в беседе с журналистом немецкой газетой Zeit рассказал, что обсуждал с президентом РФ Владимиром Путиным ситуацию на Украине. С его слов, он лично встречался с главой Российского государства после того, как началась специальная военная операция, и пытался выяснить цели, которые преследует Москва.

Так, экс-сотрудник Министерства государственной безопасности ГДР проявлял интерес к тому, что делают подразделения Вооруженных сил России у Киева. Российский лидер ответил, что это является государственной тайной.

Кроме того, в интервью немец назвал себя токсичным, подчеркнув, что в ФРГ мало кто хочет с ним общаться, а его счета заблокированы. По его словам, российский президент предложил ему переехать с семьей в Москву.

Ранее американский телеведущий Такер Карлсон назвал самую глупую ложь 2022 года. По словам журналиста Fox News, ею являются обвинения России в подрывах своих же экспортных газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2». В эфире телеканала он высмеял подобные заявления, которые делают, в том числе, и американские власти. Он иронично отозвался о том, зачем президенту России это «может быть нужно».