Крупнейшая за последние 10 лет забастовка началась в Лондоне

Участники выступают за повышение заработной платы и против принятия нового закона о минимальных зарплатах сотрудников жизненно-важных служб во время забастовок.

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О том, что в центре Лондона началась самая крупная за последние десять лет забастовка, сообщил телеканал Sky News. Ключевыми требованиями участников являются отказ от принятия нового закона правительства о минимальном уровне работы основных служб во время забастовок и повышение зарплат.

На фото, которые опубликовали в Sky News, можно увидеть, что многие участники держат в руках плакаты со словами о поддержке педагогов и требованиями справедливой оплаты для всех. «Заботьтесь о педагогах, как они заботятся о ваших детях!», «Учителя под угрозой исчезновения» - гласят надписи.

В среду в разных городах Великобритании вышли на забастовку сотни тысяч сотрудников из многих отраслей, включая транспортную и железнодорожную. Но в основном бастуют представители сферы образования. Это более 300 тысяч учителей из Англии и Уэльса и 70 тысяч сотрудников из 150 британских университетов. По предварительным данным, общее количество участников забастовки может достичь полумиллиона человек.

В начале января в британский парламент внесли на рассмотрение законопроект об обеспечении минимального уровня работы служб, жизненно важных для обеспечения безопасности жителей страны, во время забастовок. Его автором стал министр по вопросам энергетики, бизнеса и промышленности страны Грант Шаппс.

Кроме того, из-за инфляции в стране, которая достигла рекордных цифр, на забастовки также выходят работники аэропортов, адвокаты, почтальоны.

Ранее премьер-министр Великобритании Риши Сунак в рамках борьбы с последствиями кризиса сообщил, что планирует разрешить работодателям увольнять сотрудников за участие в забастовках.