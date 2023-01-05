Риши Сунак планирует разрешить компаниям увольнять сотрудников за стачки

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Премьер-министр Великобритании Риши Сунак в рамках борьбы с последствиями кризиса планирует разрешить работодателям увольнять сотрудников за участие в забастовках. Об этом сообщила британская газета The Times.

Также, указывает издание, Сунак хочет ограничить возможность бастовать для представителей некоторых профессий. Это коснется медицинских работников, железнодорожников, учителей, пожарных и пограничников. Если на рабочем месте во время стачки не будет находиться минимально необходимое количество сотрудников, она будет считаться незаконной.

Об этих мерах британский премьер может рассказать уже в четверг 5 января.

Массовые забастовки в Великобритании начались с декабря 2022 года, людей возмутили рост инфляции и падение реальных доходов. В частности, на демонстрацию выходили железнодорожники, пограничники и медработники.