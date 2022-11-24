Мещанский суд Москвы признал братьев Магомедовых виновными в хищении 11 млрд рублей

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Мещанский суд Москвы признал виновным братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых в создании преступного сообщества, растратах и хищении 11 млрд рублей. Сейчас в суде продолжается оглашение обвинительного приговора.

Из материалов дела следует, что братья создали преступное сообщество для хищения денежных средств государственного и региональных бюджетов с использованием подконтрольная Магомедовым холдинговой группы компаний «Сумма».

Сторона обвинения собрала материалы по девяти эпизодам хищений на 11 млрд рублей, в том числе махинации при подготовке к ЧМ по футболу в Санкт-Петербурге и реконструкции калининградского аэропорта «Храброво».

В прениях сторон обвинение просило обоих подсудимых приговорить к лишению свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима - 24 года Зиявудину Магомедову и 21 год Магомеду Магомедову с конфискацией имущества.