В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Бывший премьер Украины Азаров объяснил, почему обыски у Коломойского - «пустой пшик»

Елизавета Потейчук
18:34 01.02.2023
Бывший премьер напомнил, что на счету Коломойского есть дело о разворовывании Приватбанка.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Михаил Маркив, РИА Новости
Читайте нас на:

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров прокомментировал «Звезде» обыски у бизнесмена Игоря Коломойского, которые сегодня провели сотрудники Службы безопасности Украины у него дома. По словам политика, обыски - лишь видимость, они ничего не дадут с точки зрения законодательства.

«До сих пор Коломойскому удавалось выйти сухим из воды при колоссальных махинациях, ему сейчас нефтяные операции внедряют якобы вину, но у него есть разворовывание Приватбанка. Кстати, в этих операциях участвовал господин Зеленский, которому перепало 47 миллионов кредита, что ему предоставили, который он не возвратил, перечислив основную сумму Коломойскому, взяв какие-то проценты», - говорит экс-премьер.

Вместе с тем Азаров назвал бизнесмена «хитрым, изворотливым делягой». Бывший украинский премьер подчеркнул, что Коломойский не так глуп, чтобы хранить компромат на себя в собственном доме, поэтому, считает политик, «обыски - пустой пшик».

«За ним очень много дел, по которым без всяких обысков его можно арестовывать , предъявлять обвинения и судить. Я его много лет не видел. Видимо, господин Беня за это время имел много неприятностей. Я не злорадствую, но и не сочувствую», - отметил Азаров.

Кроме того, экс-премьер не оставил без внимания и обыски, которые проходили у бывшего главы МВД Украины Арсена Авакова по делу о крушении вертолета в Броварах Киевской области. По словам Азарова, экс-министр в молодости был соучастником ряда преступлений.

«Что касается Авакова, есть неприязнь к человеку, который такой же бандит как Колмойский. Он в молодости участвовал в различны преступлениях. Тут как раз есть желание его прижать. Когда такие фигуры прижимаются властью, власть чувствует себя спокойнее», - резюмировал Азаров.

Напомним, СБУ провела обыски в доме бизнесмена Игоря Коломойского из-за махинаций в компаниях «Укртатнафта» и «Укрнафта». Бизнесмен подозревается в растрате нефтепродуктов на сумму 40 миллиардов гривен, а также уклонении от уплаты таможенных платежей на неизвестную сумму.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
19:07 В стране и мире
Крупнейшая за последние 10 лет забастовка началась в Лондоне
17:40 В стране и мире
Глава СБУ заявил, что массовые обыски на Украине выполняются по заданию Зеленского
17:27 В стране и мире
Видео
Путин: льготная ипотека для новых регионов повысит темпы восстановления городов и поселков
16:58 В стране и мире
РГГУ предложил ограничить доступ к нейросети ChatGPT в образовательных организациях
16:27 В стране и мире
Видео
Восемь россиян пострадали при сходе лавины в Индии
Популярное
Опубликованы фото обысков в доме Игоря Коломойского
Суд назначил штраф американке, гулявшей по Красной площади с теленком
Видео
Исхудавший Саакашвили продемонстрировал суду свое состояние
Видео
Мощный взрыв мексиканского вулкана Попокатепетль попал на видео
Путин освободил Аверьянова от должности первого замсекретаря Совбеза РФ
Видео
МО РФ смогло остановить реализацию военно-биологических программ США на Украине
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.