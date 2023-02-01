Бывший премьер Украины Азаров объяснил, почему обыски у Коломойского - «пустой пшик»

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Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров прокомментировал «Звезде» обыски у бизнесмена Игоря Коломойского, которые сегодня провели сотрудники Службы безопасности Украины у него дома. По словам политика, обыски - лишь видимость, они ничего не дадут с точки зрения законодательства.

«До сих пор Коломойскому удавалось выйти сухим из воды при колоссальных махинациях, ему сейчас нефтяные операции внедряют якобы вину, но у него есть разворовывание Приватбанка. Кстати, в этих операциях участвовал господин Зеленский, которому перепало 47 миллионов кредита, что ему предоставили, который он не возвратил, перечислив основную сумму Коломойскому, взяв какие-то проценты», - говорит экс-премьер.

Вместе с тем Азаров назвал бизнесмена «хитрым, изворотливым делягой». Бывший украинский премьер подчеркнул, что Коломойский не так глуп, чтобы хранить компромат на себя в собственном доме, поэтому, считает политик, «обыски - пустой пшик».

«За ним очень много дел, по которым без всяких обысков его можно арестовывать , предъявлять обвинения и судить. Я его много лет не видел. Видимо, господин Беня за это время имел много неприятностей. Я не злорадствую, но и не сочувствую», - отметил Азаров.

Кроме того, экс-премьер не оставил без внимания и обыски, которые проходили у бывшего главы МВД Украины Арсена Авакова по делу о крушении вертолета в Броварах Киевской области. По словам Азарова, экс-министр в молодости был соучастником ряда преступлений.

«Что касается Авакова, есть неприязнь к человеку, который такой же бандит как Колмойский. Он в молодости участвовал в различны преступлениях. Тут как раз есть желание его прижать. Когда такие фигуры прижимаются властью, власть чувствует себя спокойнее», - резюмировал Азаров.

Напомним, СБУ провела обыски в доме бизнесмена Игоря Коломойского из-за махинаций в компаниях «Укртатнафта» и «Укрнафта». Бизнесмен подозревается в растрате нефтепродуктов на сумму 40 миллиардов гривен, а также уклонении от уплаты таможенных платежей на неизвестную сумму.