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Вершинин: возможность переговоров РФ и Украины при Байдене зависит от его мудрости

Анна Назайкина
08:20 11.02.2023
Замглавы МИД отметил, что переговоры не раз прекращались по инициативе Киева. Однако в действительно решения принимаются в Вашингтоне и Брюсселе.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Замминистра иностранных дел России Сергей Вершинин в ходе интервью ответил на вопрос «Звезды» о возможности переговоров между Москвой и Киевом.

Дипломат напомнил, что российско-украинский переговорный процесс уже был, однако его прекратили по инициативе киевского режима.

«Уже были переговоры. Вы помните Минск, вы помните Стамбул. И вы помните, что они были прерваны украинской стороной...,но решение то принимаются не в Киеве», - сказал он.

По словам дипломата, в действительности решения принимаются в Вашингтоне и Брюсселе, поэтому «обращаться надо туда».

Вершишин отметил, что любые боевые действия заканчиваются переговорами, и Россия уже не раз утверждала, что будет готова, когда такой момент настанет.

«Мы уже говорили, что мы к таким переговорам будем готовы. Но только к переговорам без предварительных условий, на основе той реальности, которая существует, переговорам с учетом тех целей, которые были нами озвучены публично», - добавил замглавы МИД.

Кроме того, заместитель главы внешнеполитического ведомства заявил, что вероятность таких переговоров при Джо Байдене зависит от «осмотрительности» и «мудрости» президента США и его окружения.

В середине января в Министерстве иностранных дел России заявляли, что дипломатическое решение конфликта на Украине должно происходить посредством прямых переговоров Москвы и Киева.

Экспертное мнение и аналитика
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