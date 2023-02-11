El Milenio: в Мексике найдены 68 мешков с человеческими останками

Мешки с фрагментами человеческих тел были закопаны в тайниках о которых мексиканским полицейским рассказали задержанные бандиты.

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В Мексике найдены расфасованные по мешкам человеческие останки. О страшной находке сообщила газета El Milenio. Шестьдесят восемь мешков были обнаружены недалеко от столицы региона в десяти тайниках. О них полицейские узнали от задержанных ранее членов одной из преступных группировок. Кому принадлежали останки и сколько человек были захоронены в общих могилах сейчас выясняют эксперты.

Согласно официальным данным, с 1964 по 2022 годы в Мексике бесследно пропали более 100 тысяч человек. Многие из них стали жертвами преступлений, убийств и криминальных междоусобиц. Сегодня основная ответственность за них лежит на наркокартелях.

Ранее в социальных сетях появились фотографии фуры, в которой нашли 46 погибших мигрантов, пытавшихся попасть в США. Брошенный грузовик нашли на проселочной дороге в черте города Сан-Антонио. Помимо погибших, в грузовике находились 16 еще живых мигрантов, включая четверых детей. Их срочно доставили в больницу.