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Юрист объяснил разницу в увольнении до и после государственных праздников

Ян Брацкий
08:25 11.02.2023
Эксперт объяснил, что закон предусматривает единые социальные гарантии для работников, вне зависимости от периода их увольнения.
Юрист объяснил разницу в увольнении до и после государственных праздников
© Фото: Bernhard Schmerl, imageBROKER.com, GlobalLookPress
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Директор юридической практики Александр Южалин подсказал россиянам, когда выгоднее всего увольняться - до или после праздников. Специалист объяснил, что чем больше праздничных дней в месяце - тем выше стоимость каждого из них.

«Проще говоря, это возможность получить столько же денег за меньшее количество рабочих часов. Например, если выбирать между увольнением до или после февральских праздников, то рациональнее будет второй вариант, поскольку в феврале нужно будет отработать меньше рабочих дней, но все равно получить полную заработную плату», - рассказал в беседе с RT Южалин.

Если сотрудник планирует сменить место работы по собственному желанию, то он должен уведомить руководство о своем намерении за две недели. По обоюдной договоренности стороны могут сократить или увеличить срок «отработки», а могут расстаться в день подачи заявления.

Ранее независимый финансовый эксперт Эдуард Матвеев рассказал, когда лучше уходить в отпуск. По его мнению, с финансовой точки зрения самыми лучшими месяцами считаются март, август, сентябрь и декабрь.

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