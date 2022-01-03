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Эксперты рассказали, когда выгоднее брать отпуск

Марина Крижановская
01:07 03.01.2022
Специалисты, работающие на сдельной основе, более свободны в выборе графика отпусков.
Эксперты рассказали, когда выгоднее брать отпуск
© Фото: Nikolay Gyngazov Global Look Press
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Независимый финансовый эксперт Эдуард Матвеев рассказал, при каких условиях отпуск брать наиболее выгодно с финансовой точки зрения. Он отметил, что перспективными месяцами считаются март, август, сентябрь и декабрь.

«В 2022 году, если посчитать количество рабочих дней в месяцах, то наиболее выгодно брать отпуск в сентябре, августе, декабре и марте», - сообщил он изданию URA.RU.

Специалист пояснил, что в январе россияне работают на 10 дней меньше, чем в остальные месяцы, получая такую же зарплату. Матвеев говорит, что в таком случае «получается, что один рабочий день стоит дороже».

«И если вы будете брать в дополнение к тем же январским праздникам дополнительные дни, то получается, что вы получите за эти дни меньше, чем вы получили в качестве оклада», - объяснил он.

В то же время отмечается, что специалисты, работающие на сдельной основе, более свободны в выборе графика отпусков.

«У кого работа связана с результатом, нежели с отработкой, все точно так же, как и у людей, участвующих в проектах. Лучше сначала закончить проект, а затем уже все остальное. Иначе есть шанс, что пока вас не будет либо будет утерян контроль над проектами, и вы, в целом, потеряете в деньгах», - предупредил Эдуард Матвеев.

Своими мыслями по поводу выгодных и не очень дат для отпусков поделился и финансовый аналитик Виталий Калугин. 

«Если вы хотите поехать в августе в Турцию, наверное, это будет не очень хорошим решением, потому что будет дорого с точки зрения стоимости тура», - объяснил Калугин.

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