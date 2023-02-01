В стране и мире Путин назвал приоритетом ликвидацию возможности обстрела Украиной приграничных регионов РФ Елизавета Потейчук Глава государства отметил, что данная задача - дело российского военного ведомства. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда" Читайте нас на: Президент России Владимир Путин заявил, что приоритетная задача властей - ликвидация возможности обстрелов украинскими боевиками приграничных территорий РФ. «Конечно, приоритетная задача - ликвидировать саму возможность обстрелов, но это дело уже военного ведомства», - сказал глава государства в рамках совещания по восстановлению жилой инфраструктуры, разрушенной в приграничных регионах и в результате ЧС. Также президент предложил обсудить помощь жителям Крыма, Белгородской, Брянской и Курской областей, квартиры и дома которых подверглись атаке боевиков и оказались разрушены. Кроме того, Владимир Путин подчеркнул, что внедрение льготной ипотеки под 2% в четырех новых регионах РФ должна поспособствовать развитию строений, а также повысить темпы восстановления городов и поселков. Экспертное мнение и аналитика