Путин назвал приоритетом ликвидацию возможности обстрела Украиной приграничных регионов РФ
Президент России Владимир Путин заявил, что приоритетная задача властей - ликвидация возможности обстрелов украинскими боевиками приграничных территорий РФ.
«Конечно, приоритетная задача - ликвидировать саму возможность обстрелов, но это дело уже военного ведомства», - сказал глава государства в рамках совещания по восстановлению жилой инфраструктуры, разрушенной в приграничных регионах и в результате ЧС.
Также президент предложил обсудить помощь жителям Крыма, Белгородской, Брянской и Курской областей, квартиры и дома которых подверглись атаке боевиков и оказались разрушены.
Кроме того, Владимир Путин подчеркнул, что внедрение льготной ипотеки под 2% в четырех новых регионах РФ должна поспособствовать развитию строений, а также повысить темпы восстановления городов и поселков.