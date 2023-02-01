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Путин: льготная ипотека для новых регионов повысит темпы восстановления городов и поселков

Елизавета Потейчук
17:27 01.02.2023
Глава государства поблагодарил руководство всех регионов страны, которые оказывают поддержку новым регионам.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Президент России Владимир Путин заявил, что внедрение льготной ипотеки под 2% в четырех новых регионах РФ должна поспособствовать развитию строений, а также повысить темпы восстановления городов и поселков. Об этом российский лидер сообщил на совещании по восстановлению жилищной инфраструктуры.

«Введение льготной ипотеки должно послужить развитию стройки на новых и на самом-то деле на давних, исторических наших территориях. Нарастить здесь объемы ввода жилья и в целом повысить темпы восстановления городов и поселков», - подчеркнул глава государства.

Кроме того, российский лидер поблагодарил руководство всех регионов страны, которые оказывают поддержку новым регионам. Президент добавил, что там, где боевые действия завершились, работа по восстановлению социальных объектов уже развернута.

Ранее Владимир Путин заявил, что любые попытки пересмотреть вклад России в победу - это оправдание нацистов.

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