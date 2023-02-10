Штурмовые подразделения отработали сценарий реального боя в тыловом районе СВО

Огневая и тактическая подготовка проходят каждый день по несколько часов.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

На одном из полигонов в тыловом районе проведения специальной военной операции (СВО) тренируются военнослужащие штурмовых подразделений.

Бойцы оттачивают навыки владения разными видами оружия и учатся интуитивно понимать и чувствовать товарищей. На кадрах Минобороны показано, как они стреляют из автоматов, РПГ, АГС, а также ведут огонь из минометов.

Здесь, в тылу, военнослужащие оттачивают до автоматизма каждый элемент, чтобы во время будущих сражений быть готовыми к любым неожиданностям. Инструкторы, прошедшие горячие точки, а также поучаствовавшие в СВО, охотно делятся с военнослужащими своим опытом.

Выстрелы начинают греметь с раннего утра и не прекращаются ночью. Занятия проводятся в интенсивном режиме, по несколько часов каждый день. На полигоне отрабатываются сценарии реального боя в составе подразделений. Обстановка максимально приближена к той, в которой предстоит действовать.

Один из этапов тренировки - отработка штурма окопов. Бойцы учатся передвигаться двойками в малом пространстве. Задача - повысить слаженность в работе мобильными группами.

Ранее сообщалось, что бойцы ВС РФ отразили попытку высадки украинской ДРГ на левом берегу Днепра.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов