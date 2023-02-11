Система здравоохранения ДНР перейдет на ОМС с 1 января 2024 года
Каждый гражданин Донецкой народной республики с 1 января следующего года будет иметь полис обязательного медицинского страхования. Об этом заявил председатель комитета Народного Совета по здравоохранению Александр Сереженко.
«Система здравоохранения ДНР полностью перейдет на обязательное медицинское страхование уже с 1 января следующего года. Каждому гражданину ДНР необходимо будет иметь в наличии полис ОМС», - заявил Сереженко в эфире «Первого республиканского» телеканала.
Уже сейчас жители республики могут обращаться в страховые компании при любой медорганизации соседней Ростовской области для получения полиса ОМС. Также можно получить цифровой вариант документа через «Госуслуги», добавил парламентарий.
В середине января прошлого года Запорожская область получила сразу 89 новых машин службы скорой медицинской помощи. Транспорт оборудован всем необходимым для оказания помощи населению.