В стране и мире Запорожские медики получили 89 новых машин скорой помощи Ян Брацкий Врачи получили оснащенные современным оборудованием реанимобили, а также автомобили для работы линейных бригад. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда" Читайте нас на: Сразу 89 новых машин пополнили автопарк службы скорой медицинской помощи Запорожской области. Все они получены по государственной программе и оснащены необходимым оборудованием, позволяющим медикам оказывать экстренную помощь пациентам. «Конечно, те машины, которые мы получили - они нам необходимы. Нам на сегодняшний день приходится перестраивать маршруты пациентов. Последний взрыв моста на Константиновку вынудил нас усилить бригады, чтобы выполнять нормативы по доезду и своевременно оказывать помощь. Машины полностью укомплектованы всем необходимым, все соответствует стандартам. Сегодня скорая обеспечена всем необходимым», - заявил директор Департамента здравоохранения администрации Запорожской области Виктор Кучковой. Как отметил главврач «Мелитопольского областного центра скорой медицинской помощи и медицины катастроф» Юрий Резниченко, новые автомобили были жизненно необходимы. Сейчас он ставятся на учет в ГИБДД и постепенно выводятся на линии, где меняют устаревшие машины более поздних годов выпуска. Экспертное мнение и аналитика