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Экс-замглавы МО Украины обвинили в коррупции при закупках для военных

Алексей Курильченко
17:34 01.02.2023
Бывший чиновник обвиняется в завышении цен при закупках продуктов для военных и приобретении для них некачественного обмундирования.
Экс-замглавы МО Украины обвинили в коррупции при закупках для военных
© Фото: Oleg Pereverzev, ZUMAPRESS, Globallookpress
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Неназванному бывшему заместителю главы Минобороны Украины предъявили обвинения в препятствовании деятельности армии. Он подозревается в завышении цен при закупках продуктов, а также приобретении низкокачественного обмундирования для военных, в том числе бронежилетов. Вместе с ним обвиняется ряд должностных лиц. Об этом сообщил украинский генпрокурор Андрей Костин.

«Экс-заместителю министра обороны сообщено о подозрении по факту препятствования законной деятельности вооруженных сил Украины и других военных формирований в особый период», - написал Костин в Telegram.

При этом агентство РИА Новости сообщило, что бывший замглавы Минобороны Украины Вячеслав Шаповалов и бывший директор департамента госзакупок Министерства обороны Богдан Хмельницкий обвиняются в коррупции после некоего скандала с закупками в ведомстве.

Ранее на Украине был арестован бывший заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Василий Лозинский. Он подозревается в получении крупной взятки за содействие заключению договоров на закупку оборудования по завышенным ценам.

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