Дипломат считает, что пока Киев выполняет приказ об уничтожении людей, на Украине не будут проводить расследование об использовании запрещенных противопехотных мин.

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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала призыв международной организации HRW о расследовании Украиной всех случаев использования в стране противопехотных мин и возвращении к соблюдению оттавской конвенции об их запрете, к которой Киев присоединился в 2005 году.

«Будет этот призыв выполнен? Никогда, конечно! Никаких расследований, ничего не будет, просто потому, что в Киеве делают только то, что им приказывают из США, иногда Британии, и натовских структур. Пока приказ один - уничтожение людей вне зависимости от их национальности, вероисповедания, но в целях нанесения, как говорят в НАТО, "стратегического поражения нашей стране"», - заявила дипломат.

Ранее Мария Захарова назвала украинское «свободолюбие» инструментом в руках Запада для достижения целей в личных интересах. Кроме того, как считает дипломат, такие вещи прописываются в доктринальных документах НАТО, Евросоюза и многих других государств, которые «являются вассалами Вашингтона».