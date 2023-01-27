Путин заявил, что любые попытки пересмотреть вклад России в победу - это оправдание нацистов

Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что именно с нацистским злом сейчас мужественно сражаются воины России на Украине.

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Президент России Владимир Путин заявил, что попытки пересмотреть вклад России в победу в Великой Отечественной войне - это оправдание преступлений нацизма.

«Любые попытки пересмотреть вклад нашей страны в Великую Победу фактически означает оправдание преступлений нацизма, открывает путь для возрождения его смертоносной идеологии», - говорится в тексте телеграммы участникам мероприятий, приуроченных к 78-й годовщине освобождения Красной армией узников Освенцима.

Путин добавил, что забвение исторических уроков приводит к повторению страшных трагедий. Пример этому, как констатировал президент России, преступления против мирных жителей, карательные акции и этнические чистки, которые организуют украинские неонацисты.

Именно с этим злом, как подчеркнул Владимир Путин, и сражаются воины России на Украине - и делают это мужественно, плечом к плечу.

Ранее Путин заявил, что Россия категорически против предания забвению преступлений нацистов.