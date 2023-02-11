Армия Армия Армия

Бойцы рембата ЦВО показали процесс восстановления техники в зоне спецоперации

07:13 11.02.2023
Военнослужащие ремонтных батальонов в зоне спецоперации чинят поврежденную технику, меняют вышедшие из строя агрегаты на новые и отправляют ее обратно на огневые позиции в течение часа.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Читайте нас на:

Военнослужащие ремонтных подразделений Центрального округа восстанавливают поврежденные в ходе боев танки, боевые машины, реактивные системы залпового огня, орудия и другое вооружение и технику, задействованные в спецоперации.

Восстановление происходит в считанные часы - поврежденные модули боевых машин заменяются новыми. Это позволяет сократить общее время технических работ.

«К нам пришла гаубица 152-мм на обслуживание. Мы проверили износ ствола и оказалось, что он увеличен. Потребовалась его замена. Мы поменяли ствол, сейчас дольем жидкости, добавим воздуха и в течение часа пушка уйдет на огневую. Все действия у нас уже отработаны до автоматизма», - рассказал командир взвода с позывным «Ангара».

Эвакуация техники к месту ремонта также осуществляется военнослужащими ремонтных подразделений. Временные цеха по ее ремонту мобильны и способны развернуться практически в чистом поле. По условиям работы они аналогичны капитальным - заводским.

Ранее бойцы рембата Западного военного округа показали процесс восстановления поврежденного в бою танка Т-80 и огнеметной системы «Солнцепек». Неисправные бронетранспортеры, орудия и танки - ремонтники обслуживают и возвращают в строй по несколько десятков единиц в сутки.

Материал подготовили: Ян Брацкий, Николай Баранов

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
03:17 В стране и мире
Financial Times: в случае конфликта Британии хватит боеприпасов на пять дней
05:04 В стране и мире
Moody's понизило кредитный рейтинг Украины до «Са»
01:38 В стране и мире
Минторг США ввел санкции против шести компаний КНР из-за инцидента с аэростатом
01:30 В стране и мире
В Турции через 116 часов после землетрясения из-под завалов спасли юношу
18:08 В стране и мире
Видео
«Звезда» предлагает присоединиться к сбору средств на подарки участникам СВО к 23 февраля
Популярное
Видео
Путин: на хамство нужно отвечать принципом «с волками жить - по-волчьи выть»
Зеленский в свитшоте встретился с королем Великобритании Карлом III
Журналист Херш: водолазы ВМС США заложили бомбы под «СП» во время учений НАТО Baltops
Видео
Застрявшие в разломах дорог машины создали большие пробки в Турции
Видео
Крепость в Газиантепе из списка наследия ЮНЕСКО обрушилась при землетрясении в Турции
Видео
Михалков выступил на сцене впервые после болезни
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.