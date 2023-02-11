Бойцы рембата ЦВО показали процесс восстановления техники в зоне спецоперации

Военнослужащие ремонтных батальонов в зоне спецоперации чинят поврежденную технику, меняют вышедшие из строя агрегаты на новые и отправляют ее обратно на огневые позиции в течение часа.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Военнослужащие ремонтных подразделений Центрального округа восстанавливают поврежденные в ходе боев танки, боевые машины, реактивные системы залпового огня, орудия и другое вооружение и технику, задействованные в спецоперации.

Восстановление происходит в считанные часы - поврежденные модули боевых машин заменяются новыми. Это позволяет сократить общее время технических работ.

«К нам пришла гаубица 152-мм на обслуживание. Мы проверили износ ствола и оказалось, что он увеличен. Потребовалась его замена. Мы поменяли ствол, сейчас дольем жидкости, добавим воздуха и в течение часа пушка уйдет на огневую. Все действия у нас уже отработаны до автоматизма», - рассказал командир взвода с позывным «Ангара».

Эвакуация техники к месту ремонта также осуществляется военнослужащими ремонтных подразделений. Временные цеха по ее ремонту мобильны и способны развернуться практически в чистом поле. По условиям работы они аналогичны капитальным - заводским.

Ранее бойцы рембата Западного военного округа показали процесс восстановления поврежденного в бою танка Т-80 и огнеметной системы «Солнцепек». Неисправные бронетранспортеры, орудия и танки - ремонтники обслуживают и возвращают в строй по несколько десятков единиц в сутки.

Материал подготовили: Ян Брацкий, Николай Баранов