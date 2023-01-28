Бойцы рембата показали, как восстанавливают ТОС-1А «Солнцепек», работающую с начала СВО

Специалисты ремонтного батальона работают в несколько смен, круглосуточно - ремонтируют технику, которая пострадала при ожесточенных боях, и проводят техобслуживание.

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В тыловых районах специальной военной операции кипит работа по восстановлению и обслуживанию техники. Бойцы рембата проводят полную диагностику машин, которые приходят с передовой. Для некоторых образцов пришло время просто пройти диагностику, а некоторые, как, например, танк Т-80 были повреждены в бою. Снаряд противника повредил электронику, но экипаж не пострадал и смог увести свою машину в целости и сохранности.

Огнеметную систему «Солнцепек» несколько часов назад привезли с поля боя. На передовой эта техника работает с февраля - с самого начала спецоперации. Пришло время заменить двигатели и бортовые коробки передач.

«Их нужно заменить, чтобы машина при выполнении боевых задач нас не подвела, чтобы мы выполнили боевые задачи в полном объеме. В данный момент конкретно мы занимаемся бортовыми коробками передач, проверяем давление в каждой коробке, проверяем, какая неисправна, и в дальнейшем выясняем, что именно нужно поменять», - поделился боец с позывным «Симба».

Неисправные бронетранспортеры, орудия, танки - ремонтники Западного военного округа (ЗВО) обслуживают и возвращают в строй по несколько десятков единиц военной техники в сутки - колесной и гусеничной, которую невозможно восстановить на месте.

У танка Т-80БВ неисправна система управления огнем - стабилизатор вооружения. Личный состав провел диагностику и подал заявки на ремонт машины. Техника стоит в отапливаемой палатке, вскоре ей вернут живучесть, и уже через сутки она будет на передовой.

«Машина попала под обстрел, скорее всего, из минометов, поэтому при попадании в корпус была повреждена часть проводки и, соответственно, повреждены ряд блоков, которые мы уже продиагностировали. Мы восстанавливаем машину до состояния полной защищенности. Это все, что связано с бронезащитой, динамической защитой», - рассказал командир ремонтного подразделения ремонтной роты бронетанковой техники с позывным «Резак-1».

Основные ремонтные работы проводятся внутри танка. Именно здесь находятся все элементы, которые отвечают за огневую мощь. В одной из машин неисправен стабилизатор вооружения, отвечающий за наведение и точность стрельбы. В частности, был неисправен блок К1, который был демонтирован.

Александр вместе с братом-близнецом работали учителями. После армии оба парня решили кардинально изменить жизнь.

«Так скажем, понравилось крутить гайки. Получается это хорошо, приносим пользу. Брат тоже преподавателем работал, только уже не в школе, а в училище», - сказал командир ремонтного взвода вооружения Александр.

Специалисты рембата работают в несколько смен, круглосуточно. Бойцы не только ремонтируют технику, которая пострадала при ожесточенных боях, но и проводят техническое обслуживание. Следят, чтобы все узлы и агрегаты были исправны. Ведь это, как говорят мастера, залог победы.

Ранее в Минобороны России показали, как рембаты в полевых условиях «оживляют» боевую технику в ходе спецоперации. Скорость ремонта в полевых мастерских огромная, но она не идет в ущерб качеству. Механики сами занимают места экипажа и проверяют каждую машину перед отправкой на передовую.