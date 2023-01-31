«Убийца Google»: как чат-бот GPT заставил нервничать людей из-за восстания машин

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От этого эксперимента мы ждали многого. Прямо из редакции «Звезды» решили пообщаться с ​ генерирующим свободно обучаемым преобразователем - ботом «ChatGPT», который вроде бы как знает ответы на все вопросы и умеет почти все. Мы решили спросить бездушную нейросеть о самом важном, а именно способен ли искусственный интеллект захватить мир?

«Искусственный интеллект не обладает способностью захватить мир. ИИ созданы и используются людьми, и их способности ограничены заложенной программой и оформлением», - ответил бот.

Новому чат-боту от компании, одним из основателей которой был Илон Маск, всего два месяца, но он практически сразу стал сенсацией. Корпорация «Майкрософт» инвестировала в перспективную разработку десять миллиардов долларов, ведь ее уже окрестили «убийцей Google», так как поисковому гиганту пока нечего противопоставить слишком умной нейросети-конкуренту.

«Если бы я был представителем Google, я бы тоже занервничал. Просто из-за того, что этот интерфейс - это то, чего все всегда хотели. Это очень похоже на компьютер из «Звездного пути», где вы говорите ему, что хотите, и он мгновенно вам отвечает», - говорит редактор журнала Global Technology Гэрри Маккракен.

Искусственный интеллект оказался способен не только отвечать на самые сложные вопросы, выполнять финансовые расчеты, писать программы, но и даже создавать музыку, что продемонстрировал джазовый пианист Чарльз Корнелл в своем видеоблоге.

Создание даже самых сложных текстов текстов у чат-бота занимает меньше минуты - недавно в Конгрессе США впервые в истории была произнесена речь, сгенерированная искусственным интеллектом. Нейросеть уже успешно сдала экзамен на получение медицинской лицензии, а по информации издания Forbes, 89% учащихся в Штатах пользуются чат-ботом для выполнения учебных заданий. В школах Нью-Йорка и Лос-Анжелеса пользоваться им уже запретили, но это никак не мешает списывать домашнее задание. Защитники распространения искусственного интеллекта не видят в этом проблемы.

«Беспокойство по поводу того, что студенты списывают, - это не беспокойство касаемо самого процесса обучения. Это беспокойство в отношении оценивания. Если бы нам не нужно было оценивать студентов, то у студентов не было бы причин списывать», - считает доцент кафедры информатики в Университете Колорадо Боулдер Кейси Фислер.

Новый чат-бот способен не только уничтожить систему домашних заданий, но и изрядно «подвинуть» или вообще заменить человека в некоторых профессиях. Например, журналистов-копирайтеров, финансовых консультантов, графических дизайнеров - специалистов в тех сферах, где необходимо не творить, а грамотно компилировать или анализировать данные.

Указывать нейросеть в качестве соавтора статей уже запретили такие авторитетные научные издания как Science и Nature. При этом пока новый чат-бот работает только в «бета-версии» - не на полные свои возможности. Разработчики обещают скоро представить его в куда более мощном виде. А учитывая тот факт, что он способен постоянно учиться на своих ошибках и самосовершенствоваться, многие уже задумались о перспективах реального восстания машин.

«Я думаю, что это чрезвычайно разрушительно, но в то же время это имеет свой потенциал в хорошем смысле. Мы должны переквалифицироваться и сосредоточиться на вещах, которые могут дополнять искусственный интеллект. А не пытаться конкурировать с ним, запретить его или замедлить его развитие», - утверждает профессор менеджмента Массачусетского технологического института, профессор IT и маркетинга Института данных Синан Арал.

То, что стремительное развитие технологии искусственного интеллекта непременно потребует правового регулирования, признают и такие авторитеты в этой сфере, как Дженсен Хуанг - глава корпорации «Nvidia», чьи активы всего за месяц выросли на 33% благодаря резко возросшему спросу на чипы, необходимые для обучения нейросетей. В интервью для агентства Reuters Хуанг отметил, что необходимо соблюсти «нулевой закон» для искусственного интеллекта о недопустимости причинения вреда человечеству, сформулированный еще в 1968 году Айзеком Азимовым.

Новый чат-бот бесплатен для пользователей, но очевидно, что со временем его создатели придумают, как заработать на нем по максимуму. В гонку нейросетей включились IT-гиганты в Британии и Китае. Причем анонсируются еще более продвинутые аналоги, которые станут доступны уже в ближайшие месяцы. Ну а пока пользователи всего мира, ожидающие очереди на установку приложения шутят, что серверы чат-бота работают медленно, поскольку параллельно все-таки заняты планированием восстания искусственного интеллекта.