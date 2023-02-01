Аналитик из США Риттер: торговля оружием из Украины налаживалась годами

Эксперт заметил, что США не следят за поставляемым оружием, из-за чего в прошлом его неоднократно применяли против самих американцев.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Оружие, которое США поставляет Украине, уже неоднократно было замечено на черном рынке. Причем это происходило еще до начала специальной военной операции, так как в стране существуют каналы для перевозки контрабанды. Об этом рассказал бывший разведчик корпуса морской пехоты США, военный аналитик Скотт Риттер в интервью программе «Секретные материалы» на телеканале «Звезда».

«Давайте не забывать, что Украина является одной из самых коррумпированных стран в Европе. Существуют хорошо налаженные пути контрабанды из Украины в Европу. Все криминальные элементы, которые причастны к перевозке этого оружия, просто пользуются этими путями. Нет разницы между перевозками ракет "Джавелин" и наркотрафиком, перевозкой запрещенных веществ, торговлей людьми», - рассказал американский эксперт.

При этом США сами допускают утечку оружия из Украины, так как никто до сих пор не организовал систему отслеживания за поставляемым вооружением. Поэтому в Сети регулярно появляются видеозаписи, на которых люди, говорящие на украинском языке, провозят «Джавелины» и «Стингеры» на автомобиле через границу.

«Если у вас нет систем учета, чтобы отслеживать его доставку и получением, следить за его распределением по различным подразделениям и за его использованием, вы создаете возможность для кражи оружия и его продажи на черном рынке... Мы поставляем одни из самых современных комплексов, но никакой системы учета нет», - заявил Риттер.

Штаты уже много лет не могут справиться с утечкой поставляемого вооружения. Риттер отмечает, что зачастую вооружения, поставляемые дружественным США странам, рано или поздно начинают применяться против американцев.

«США столкнулись с этой проблемой, когда мы поставляли ЗРК "Стингер" моджахедам в Афганистане для борьбы с советской армией еще в 80-е годы. После окончания (Афганской - Прим. ред.) войны некоторые "Стингеры" оказались в Африке и в других местах. То же самое было, когда мы поставляли оружие на Ближний Восток или в бывшую Югославию. Та же ситуация у нас теперь на Украине», - рассказал аналитик.

Ранее издание The Wall Street Journal сообщило, что запасы боеприпасов США и Европы могут быть истощены из-за поставок на Украину к лету. Россия же, наоборот, нарастит к этому времени свое производство.