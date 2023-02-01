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СБУ разоблачила схемы хищений на миллиард долларов в «Укрнафте» и «Укртатнафте»

Елизавета Потейчук
15:46 01.02.2023
До национализации предприятия принадлежали бизнесмену Игорю Коломойскому.
СБУ разоблачила схемы хищений на миллиард долларов в «Укрнафте» и «Укртатнафте»
© Фото: Григорий Василенко, РИА Новости
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Служба безопасности Украины сообщила, что разоблачила крупную схему хищений на сумму порядка одного миллиарда долларов в компаниях «Укрнафта» и «Укртатнафта». Первая корпорация занимается нефтедобычей, вторая - нефтепереработкой.

«Служба безопасности Украины разоблачила масштабные схемы присвоения 40 миллиардов гривен (около 1 миллиарда долларов) бывшим менеджментом ПАО "Укрнафта" и ПАО "Укртатнафта". Установлено, что противоправные механизмы были соединены с уклонением от уплаты налогов и легализацией средств, добытых преступным путем», - приводит РИА Новости сообщение ведомства.

Следствие задокументировало десять эпизодов преступной деятельности. В их числе вывод крупных партий нефтепродуктов на аффилированные компании, их уклонение от уплаты налогов, а также создание безнадежной задолженности нефтеперерабатывающего и нефтедобывающего заводов. Отмечается, что это поспособствовало обесцениванию и снижению стоимости активов предприятий.

Компании «Укрнафта» и «Укртатнафта» являются крупнейшими в стране в своей отрасли. Предприятия принадлежали бизнесмену Игорю Коломойскому, но вскоре в 2022 году акции обеих компаний перешли в собственность Украины.

Напомним, сегодня Служба безопасности Украины провела обыски в доме бизнесмена Игоря Коломойского. Отмечено, что обыски связаны с махинациями в компаниях «Укртатнафта» и «Укрнафта».

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