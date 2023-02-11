Минобороны организовало телемост между бойцами в зоне СВО и их родственниками в Самаре

Военнослужащие смогли пообщаться с родителями, супругами и детьми.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Для военнослужащих Центрального военного округа, которые выполняют боевые задачи в ходе специальной операции, устроили телемост с родными и близкими. Кадры его проведения опубликовало Министерство обороны России.

Бойцы смогли пообщаться с родителями, супругами и детьми, которые находятся в Самаре. Родственники военнослужащих передали слова поддержки своим близким.

В Минобороны отмечают, что такие телемосты проводятся регулярно. Они нужны для поддержания боевого духа личного состава и информирования семей военнослужащих.

Напомним, также бойцам весточки с Родины доставляют специалисты фельдъегерско-почтовой связи Вооруженных Сил Российской Федерации. Они привозят корреспонденцию от родственников и отправляют письма военнослужащих.

Во всех группировках войск развернуты специальные обменные пункты. Доставка почтовых отправлений организована авиационными, железнодорожными и автомобильными маршрутами.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов