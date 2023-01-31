Игорь Николаев рассказал о своем состоянии после госпитализации

Артист выразил надежду, что встретится со своими поклонниками на концертах в ближайшее время.

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Народный артист России Игорь Николаев рассказал, что в настоящее время проходит обследование в медучреждении и чувствует себя хорошо. Кроме того, он поблагодарил всех, кто беспокоился за его состояние и оказал поддержку в трудную минуту.

«Прохожу обследование, чувствую себя хорошо, надеюсь встретиться со своими зрителями в ближайшее время на запланированных концертах!» - написал артист на своей странице в Instagram*.

Напомним, о госпитализации Игоря Николаева стало известно днем 31 января. По данным Telegram-канала 112, был госпитализирован в кардиоцентр в Москве в отделение интенсивной терапии с подозрением на инфаркт.

* Instagram принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской.