Супруга Щербакова опровергла госпитализацию артиста

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Жена народного артиста России Бориса Щербакова рассказала, что актер находится дома. По словам Татьяны Бронзовой, спектакль с участием Щербакова действительно был отменен, но по другой причине.

«Он дома лежит. Его проверили на ковид, проверили на грипп. Ничего этого нет, просто простуда. Температура небольшая - 37,3. Он просто простыл. Любят паниковать. Желтая пресса уже готова похоронить человека», - сказала Татьяна «Звезде».

Напомним, Telegram-канал «78 Новости» сообщил, что актера Бориса Щербакова якобы увезли на скорой помощи с репетиции постановки «Свободная пара». Сегодня Щербков должен был сыграть в данном спектакле, но представление отменили.