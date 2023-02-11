В стране и мире Moody's понизило кредитный рейтинг Украины до «Са» Семен Лавров Международное агентство Moody's понизило кредитный рейтинг Украины до отметки «Са», признав ее долговые обязательства близкими к дефолту. © Фото: Danil Shamkin, ZUMAPRESS.com, GlobalLookPress Читайте нас на: Международное рейтинговое агентство Moody's перенесло Украину в категорию «Са». Соответствующее сообщение размещено на официальном сайте компании. «Сегодня агентство Moody's Investors Service («Moody's») понизило долгосрочные рейтинги эмитента в иностранной и национальной валюте и рейтинги приоритетного необеспеченного долга в иностранной валюте до Ca с Caa3 и изменило прогноз к стабильному от отрицательного», - говорится в публикации. Агентство понизило кредитный рейтинг Украины в связи с риском устойчивости госдолга на фоне конфликта с Россией, отмечается в публикации. Категория Ca означает, что Moody's признает долговые обязательства Киева высоко спекулятивными и близкими к дефолту. Ранее экс-советник Зеленского Олег Соскин исключил экономический рост для Украины вплоть до 2034 года. По его мнению, она является «страной-лузером», которой управляет неопытный руководитель. Экспертное мнение и аналитика