Moody's понизило кредитный рейтинг Украины до «Са»
Международное рейтинговое агентство Moody's перенесло Украину в категорию «Са». Соответствующее сообщение размещено на официальном сайте компании.
«Сегодня агентство Moody's Investors Service («Moody's») понизило долгосрочные рейтинги эмитента в иностранной и национальной валюте и рейтинги приоритетного необеспеченного долга в иностранной валюте до Ca с Caa3 и изменило прогноз к стабильному от отрицательного», - говорится в публикации.
Агентство понизило кредитный рейтинг Украины в связи с риском устойчивости госдолга на фоне конфликта с Россией, отмечается в публикации.
Категория Ca означает, что Moody's признает долговые обязательства Киева высоко спекулятивными и близкими к дефолту.
Ранее экс-советник Зеленского Олег Соскин исключил экономический рост для Украины вплоть до 2034 года. По его мнению, она является «страной-лузером», которой управляет неопытный руководитель.