Говоря о Зеленском, экономист назвал его неопытным руководителем, не переносящим в свой адрес критику.

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Экономика украинского государства будет претерпевать период сильнейшего застоя вплоть до 2034 года. Сообщается, что преждевременно говорить о каком-либо ее улучшении.

Украина названа «депрессивной, находящейся в энтропийной воронке» страной. Об этом рассказал бывший советник президента Украины Владимира Зеленского, экономист Олег Соскин.

«Украина - это страна-лузер, это страна депрессивная, страна, находящаяся в энтропийной воронке, поэтому до 2034 года нечего "пиликать" о каком-то улучшении, все будет только хуже. При этом это фаза депрессии, стагнации, деструкции, энтропийная. Какое развитие?», - приводит его слова ТАСС.

Также экономист предупредил об усилении внутреннего террора в будущем и о карательных мерах со стороны властей ко всем несогласным гражданам. Говоря об украинском лидере, Соскин назвал его неопытным руководителем, не переносящим в свой адрес критику.

Ранее приводилась информация, что подполковник ВС США заявил об отсутствии сценария победы Украины в конфликте. Военный в отставке предположил наиболее реалистичные исходы конфликта на Украине, ни один из которых не предполагает, что Киев одержит верх.

По его мнению, итогом происходящего может стать захват Россией всей территории Донбасса в результате успешного наступления. Либо в силу разных обстоятельств тупиковая ситуация, когда та и другая сторона останутся на текущих позициях.