В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Политолог Безпалько допустил «уничтожение» Коломойского киевским режимом

Алексей Курильченко
14:15 01.02.2023
По словам эксперта, Коломойский пытается играть в политику, но киевский режим не даст ему это делать.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Михаил Маркив, РИА Новости
Читайте нас на:

Обыски СБУ в доме миллионера Игоря Коломойского на Украине могут означать, что киевский режим может его «уничтожить» как политическую фигуру. Об этом рассказал «Звезде» член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько. По его словам, украинские олигархи, которые пытались проявить независимость от власти, «ушли под нож» или подвергались давлению.

«Коломойский начал активно играть в политику, формировать свою частную армию, поддерживать другого олигарха - Порошенко. Он и сейчас продолжал играть, насколько это возможно, в какую-то свою игру для того, чтобы сохранить хотя бы часть своих активов и часть своего влияния. Но ему это не дают. Его не выпускают с Украины, а сейчас его будут подвергать прямому давлению. Чем это закончится - увидим позже, но очевидно, что либо уничтожением Коломойского, либо компромиссным решением, но не в пользу Коломойского», - рассказал Безпалько.

Политолог добавил, что за 30 лет на Украине олигархи выстроили «государство латиноамериканского образца» - все прибыли приватизировались, а убытки компенсировало государство. Но для внешнеполитических игроков олигархи оказались помехой.

«Украинское государство для других зарубежных внешнеполитических игроков играло роль торпеды, роль брандера. И олигархи в данной ситуации только мешали. Олигархи в рамках внешнеполитических игроков призваны быть исключительно полезным кормом, кормовой базой», - сказал Безпалько.

Напомним, в доме Коломойского Служба безопасности Украины провела поиски. Бизнесмен подозревается в растрате нефтепродуктов на сумму 40 миллиардов гривен, а также уклонении уплаты от таможенных платежей на неизвестную сумму.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
14:47 Армия
Видео
В МО РФ заявили об уничтожении украинских цехов по производству снарядов в Сумской области
14:24 В стране и мире
Опубликованы фото обысков в доме Игоря Коломойского
13:55 В стране и мире
СБУ проводит обыски у чиновников из Минобороны Украины
13:32 В стране и мире
Песков заявил, что Россия пока не планирует переговоры Путина и Байдена
13:26 В стране и мире
Турция не одобрит заявку Швеции на вступление в НАТО
Популярное
Видео
Исхудавший Саакашвили продемонстрировал суду свое состояние
Видео
Мощный взрыв мексиканского вулкана Попокатепетль попал на видео
В ДНР заявили об оперативном окружении Артемовска
Видео
МО РФ смогло остановить реализацию военно-биологических программ США на Украине
Путин освободил Аверьянова от должности первого замсекретаря Совбеза РФ
Видео
Опубликованы кадры с места взрыва внутри мечети Пешавара в Пакистане
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.