Политолог Безпалько допустил «уничтожение» Коломойского киевским режимом

По словам эксперта, Коломойский пытается играть в политику, но киевский режим не даст ему это делать.

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Обыски СБУ в доме миллионера Игоря Коломойского на Украине могут означать, что киевский режим может его «уничтожить» как политическую фигуру. Об этом рассказал «Звезде» член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько. По его словам, украинские олигархи, которые пытались проявить независимость от власти, «ушли под нож» или подвергались давлению.

«Коломойский начал активно играть в политику, формировать свою частную армию, поддерживать другого олигарха - Порошенко. Он и сейчас продолжал играть, насколько это возможно, в какую-то свою игру для того, чтобы сохранить хотя бы часть своих активов и часть своего влияния. Но ему это не дают. Его не выпускают с Украины, а сейчас его будут подвергать прямому давлению. Чем это закончится - увидим позже, но очевидно, что либо уничтожением Коломойского, либо компромиссным решением, но не в пользу Коломойского», - рассказал Безпалько.

Политолог добавил, что за 30 лет на Украине олигархи выстроили «государство латиноамериканского образца» - все прибыли приватизировались, а убытки компенсировало государство. Но для внешнеполитических игроков олигархи оказались помехой.

«Украинское государство для других зарубежных внешнеполитических игроков играло роль торпеды, роль брандера. И олигархи в данной ситуации только мешали. Олигархи в рамках внешнеполитических игроков призваны быть исключительно полезным кормом, кормовой базой», - сказал Безпалько.

Напомним, в доме Коломойского Служба безопасности Украины провела поиски. Бизнесмен подозревается в растрате нефтепродуктов на сумму 40 миллиардов гривен, а также уклонении уплаты от таможенных платежей на неизвестную сумму.