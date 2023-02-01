В МО РФ заявили об уничтожении украинских цехов по производству снарядов в Сумской области

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В Минобороны России рассказали об уничтожении цехов по производству боеприпасов для артиллерии врага. Об этом сообщил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

«В районе населенного пункта Шостка Сумской области уничтожены цеха предприятия по производству артиллерийских боеприпасов для ВСУ», - заявил Конашенков.

Эти цеха вошли в список целей, уничтоженных или пораженных оперативно-тактической авиацией, а также ракетными войсками и артиллерией группировок ВС РФ. Кроме того, было нанесено огневое поражение 88 артиллерийским подразделениям украинских боевиков, а также другим войскам противника в 131 районе.

Игорь Конашенков подвел суточный итог работы российских средств ПВО. Их расчеты сбили девять украинских беспилотников. Это произошло в районах населенных пунктов Золотаревка, Кременная, Нововодяное, Червонопоповка (ЛНР), Сторожевое, Петровское (ДНР), Чапаевка (Запорожская область). Еще зенитчики перехватили три украинских реактивных снаряда РСЗО HIMARS американского производства.

Официальный представитель российского оборонного ведомства озвучил актуальные данные по уничтоженной военной технике Украины. С начала спецоперации враг недосчитался 381 самолета, 206 вертолетов, 2 996 беспилотников, 402 ЗРК, 7 706 танков и других боевых бронированных машин, 998 боевых машин РСЗО, 3 978 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 8 243 единиц специальной военной автотехники.

Также Конашенков заявил об уничтожении десанта украинских боевиков на Херсонском направлении.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов