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В МО РФ сообщили об уничтожении десанта украинских боевиков на Херсонском направлении

14:43 01.02.2023
Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил об уничтожении двух моторных лодок врага и до 10 боевиков.
© Видео: Минобороны России © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
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В Минобороны России рассказали об уничтожении вражеского десанта на Херсонском направлении. Об этом сообщил официальный представитель российского оборонного ведомства Игорь Конашенков.

«На Херсонском направлении в районе озера Круглик уничтожены две моторные лодки и до 10 человек десанта ВСУ», - говорится в сообщении.

Кроме того, в в ходе контрбатарейной борьбы уничтожены украинская самоходная гаубица «Гвоздика» и три склада боеприпасов в районах Гавриловки и Антоновки.

На Купянском направлении наши артиллеристы нанесли огневое поражение двум украинским мехбригадам в районах Гряниковки, Тимковки и Новоселовского. Конашенков озвучил суточные потери вооруженных формирований Украины (ВФУ) на данном направлении. Уничтожено до 30 украинских боевиков, два пикапа и буксируемая гаубица Д-20. На Краснолиманском направлении нанесено поражение двум украинским десантно-штурмовым бригадам в Луганской и Донецкой народных республиках. Суточные потери ВФУ в живой силе составили до 95 человек.

В ходе наступления на Донецком направлении наши войска заняли более выгодные рубежи и позиции и нанесли огневое поражение противнику в ДНР. В районе Доброволья уничтожен склад боеприпасов. Суточные потери неприятеля в личном составе превысили 100 человек. Также уничтожены несколько единиц военной техники, включая танк, 152-мм буксируемую гаубицу «Мста-Б» и 155-мм самоходную артиллерийскую установку CAESAR французского производства.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях нанесено огневое поражение мехбригаде и бригаде морской пехоты в районе Угледара, а также двум бригадам теробороны в ДНР. Потери украинской стороны в личном составе превысили 60 человек. В районе Орехова в Запорожской области уничтожена РЛС контрбатарейной борьбы американского производства AN/TPQ-37.

В сводке о проведении специальной военной операции также говорится об уничтожении украинских цехов по производству снарядов в Сумской области.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

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