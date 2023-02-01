ФСБ рассекретила документы о расстреле фашистами раненых в больнице Сталинграда
Публикация архивных документов приурочена к 80-летию Сталинградской битвы, завершившейся 2 февраля 1943 года разгромом немецко-фашистских войск. В боях под Сталинградом участвовали и сотрудники советских органов госбезопасности.
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ФСБ России рассекретила архивные документы о зверствах немецких оккупантов на захваченной территории в период Сталинградской битвы. Публикация исторических свидетельств о злодеяниях гитлеровцев приурочена к 80-летию Сталинградской битвы, завершившейся 2 февраля 1943 года разгромом немецко-фашистских войск.
Гитлеровцы вламывались в дома мирных граждан, грабили, убивали или угоняли в Германию на тяжелые работы. По фашистской переписи в Сталинграде оставалось 250 000 человек гражданского населения, а после освобождения города остался 7661 человек.