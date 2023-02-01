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ФСБ рассекретила документы о расстреле фашистами раненых в больнице Сталинграда

Ирина Елагина
00:00 01.02.2023
Публикация архивных документов приурочена к 80-летию Сталинградской битвы, завершившейся 2 февраля 1943 года разгромом немецко-фашистских войск. В боях под Сталинградом участвовали и сотрудники советских органов госбезопасности.
ФСБ рассекретила документы о расстреле фашистами раненых в больнице Сталинграда
© Фото: ФСБ России
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ФСБ России рассекретила архивные документы о зверствах немецких оккупантов на захваченной территории в период Сталинградской битвы.  Публикация исторических свидетельств о злодеяниях гитлеровцев приурочена к 80-летию Сталинградской битвы, завершившейся 2 февраля 1943 года разгромом немецко-фашистских войск.

Гитлеровцы вламывались в дома мирных граждан, грабили, убивали или угоняли в Германию на тяжелые работы. По фашистской переписи в Сталинграде оставалось  250 000 человек гражданского населения, а после освобождения города остался 7661 человек.

© ФСБ России

 «В октябре 1942 г. в г.  Сталинграде оккупанты ограбили квартиру рабочего завода «Красный Октябрь» Зотова Георгия Федоровича, отобрали одежду, продукты питания, посуду и мебель, а его вместе с матерью, женой и двумя детьми в возрасте 3 и 7 лет за оказания сопротивления расстреляли», - сообщал начальник Управления НКВД (УНКВД) по Сталинградской области комиссар госбезопасности 3-го ранга А.И. Воронин в справке  «О положении и итогах оперативно-чекисткой работы в районах области и гор. Сталинграде, освобожденных от немецко-фашистских оккупантов» 20 февраля 1943 г.

Особо зверствовал в Сталинграде генерал-майор Пауль Ленинг, возглавлявший немецкую военную комендатуру. Как свидетельствуют материалы архивных дел, именно он был «организатором грабежей и издевательств над советскими гражданами оккупированных немецкими захватчиками районов». Лично генерал Ленинг «награбил в Сталинграде 14 персидских ковров, большое количество золота, столового серебра, фарфора и др.  драгоценностей и затем все это отправил в Германию».

© ФСБ России

По приказанию коменданта фашисты жестко обошлись с пациентами русского госпиталя: несколько человек убили, остальных выставили вон.

«В Сталинграде в ноябре 1942 года по приказанию коменданта было расстреляно 9 человек больных, взятых из русского госпиталя (бывшая 3-я Советская больница) как безнадежных, впоследствии зимой из этого же госпиталя немцы с санкции того же коменданта выбросили на снег всех больных из числа гражданского населения и заняли это здание под немецкий госпиталь», - говорится в материалах дела.

В боях под Сталинградом участвовали и сотрудники советских органов госбезопасности. На огневых рубежах Сталинграда стояла насмерть 10-я стрелковая дивизия НКВД СССР под командованием полковника А.А. Сараева: эта часть на окраинах города первой приняла на себя удар врага и удерживала до прихода регулярных частей Красной армии. Вместе с частями Красной армии сотрудники советских органов госбезопасности выполняли боевые задания, участвовали в разведке, поимке вражеских шпионов и диверсантов.

© ФСБ России

В память о чекистах, офицерах контрразведки Сталинградского фронта, солдатов и офицеров 10-й дивизии войск НКВД и работников милиции, погибшим при защите Сталинграда еще в 1947 году был установлен памятник.

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