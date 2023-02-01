Армия Армия Армия

Командующие флотами под руководством главкома ВМФ проведут военную игру по поддержке сухопутной группировки

13:25 01.02.2023
Кроме того, в рамках сбора участники посетят предприятия ОПК, выпускающие продукцию для ВС РФ и ВМФ.
Командующие флотами под руководством главкома ВМФ проведут военную игру по поддержке сухопутной группировки
© Фото: Минобороны России
Читайте нас на:

Командующие российскими флотами под руководством главкома ВМФ Николая Евменова проведут военную игру по поддержке сухопутных сил с моря, сообщает Министерство обороны РФ.

В российском оборонном ведомстве рассказали, что в Главном адмиралтействе в Санкт-Петербурге в течение нескольких дней будет идти организационно-методический сбор. Мероприятие посетят ветераны флота, среди которых бывшие главком ВМФ адмирал в отставке Владимир Королев и замглавкома ВМФ адмирал в отставке Игорь Касатонов. Участники сбора обсудят современные способы подготовки подчиненных сил и их использование с учетом боевого опыта.

«Они примут участие в ряде научно-практических конференций и проведут оперативную военную игру по поддержке с моря сухопутной группировки Вооруженных сил при ведении боевых действий в обороне и наступлении», - говорится в сообщении.

Также участники встречи побывают на предприятиях оборонно-промышленного комплекса.

Ранее Минобороны сообщило о спасении гражданина Франции Лукаса Монтеу и его собаки с терпящей бедствие яхты отрядом боевых кораблей Северного флота. Приняв спасенного на танкер «Каму», российские военнослужащие оказали ему медицинскую помощь и доставили в ближайший порт.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
13:32 В стране и мире
Песков заявил, что Россия пока не планирует переговоры Путина и Байдена
13:26 В стране и мире
Турция не одобрит заявку Швеции на вступление в НАТО
12:37 В стране и мире
У экс-главы МВД Украины Авакова провели обыск по делу о крушении вертолета в Броварах
11:29 В стране и мире
СБУ провела обыски у Игоря Коломойского
11:16 В стране и мире
Видео
Опубликованы кадры задержания украинских агентов в Свердловской области
Популярное
Видео
Мощный взрыв мексиканского вулкана Попокатепетль попал на видео
Михаила Саакашвили перевели в реанимацию
В ДНР заявили об оперативном окружении Артемовска
Видео
МО РФ смогло остановить реализацию военно-биологических программ США на Украине
Путин освободил Аверьянова от должности первого замсекретаря Совбеза РФ
Видео
Опубликованы кадры с места взрыва внутри мечети Пешавара в Пакистане
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.