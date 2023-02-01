Командующие флотами под руководством главкома ВМФ проведут военную игру по поддержке сухопутной группировки

Кроме того, в рамках сбора участники посетят предприятия ОПК, выпускающие продукцию для ВС РФ и ВМФ.

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Командующие российскими флотами под руководством главкома ВМФ Николая Евменова проведут военную игру по поддержке сухопутных сил с моря, сообщает Министерство обороны РФ.

В российском оборонном ведомстве рассказали, что в Главном адмиралтействе в Санкт-Петербурге в течение нескольких дней будет идти организационно-методический сбор. Мероприятие посетят ветераны флота, среди которых бывшие главком ВМФ адмирал в отставке Владимир Королев и замглавкома ВМФ адмирал в отставке Игорь Касатонов. Участники сбора обсудят современные способы подготовки подчиненных сил и их использование с учетом боевого опыта.

«Они примут участие в ряде научно-практических конференций и проведут оперативную военную игру по поддержке с моря сухопутной группировки Вооруженных сил при ведении боевых действий в обороне и наступлении», - говорится в сообщении.

Также участники встречи побывают на предприятиях оборонно-промышленного комплекса.

Ранее Минобороны сообщило о спасении гражданина Франции Лукаса Монтеу и его собаки с терпящей бедствие яхты отрядом боевых кораблей Северного флота. Приняв спасенного на танкер «Каму», российские военнослужащие оказали ему медицинскую помощь и доставили в ближайший порт.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов