Расчеты гаубиц Д-20 при помощи БПЛА уничтожили позиции украинских боевиков

Артиллеристы уничтожают вооружение и технику националистов, оборонительные сооружения и пункты управления.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

В зоне спецоперации ежедневно выполняют боевые задачи расчеты гаубиц Д-20 подразделений Западного военного округа в зоне специальной операции. Они уничтожают артиллерийские батареи боевиков, вооружение и технику националистов, разрушают оборонительные сооружения и подавляют пункты управления.

Бьют по боевикам снарядами калибром 152 миллиметра. Скорость стрельбы до пяти выстрелов в минуту, дальность составляет более 17 километров при полном заряде. Цели артиллеристам присылают разведчики. Корректировать огонь помогают беспилотники.

«Беспилотники очень хорошо помогают артиллерии. Когда беспилотник засекает цель какую-то, передает точные координаты цели на батарею», - рассказал номер расчета гаубицы Д-20 с позывным «Латуза».

Работают расчеты гаубиц практически круглосуточно и в любую погоду. Военнослужащие каждую секунду рискуют жизнями, так как в любой момент может ответить противник.

Ранее «Звезда» рассказывала, как российские военные идут в наступление на Запорожском направлении под прикрытием гаубиц Д-30.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов