Армия Армия Армия

Расчеты гаубиц Д-20 при помощи БПЛА уничтожили позиции украинских боевиков

05:00 11.02.2023
Артиллеристы уничтожают вооружение и технику националистов, оборонительные сооружения и пункты управления.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
Читайте нас на:

В зоне спецоперации ежедневно выполняют боевые задачи расчеты гаубиц Д-20 подразделений Западного военного округа в зоне специальной операции. Они уничтожают артиллерийские батареи боевиков, вооружение и технику националистов, разрушают оборонительные сооружения и подавляют пункты управления.

Бьют по боевикам снарядами калибром 152 миллиметра. Скорость стрельбы до пяти выстрелов в минуту, дальность составляет более 17 километров при полном заряде. Цели артиллеристам присылают разведчики. Корректировать огонь помогают беспилотники.

«Беспилотники очень хорошо помогают артиллерии. Когда беспилотник засекает цель какую-то, передает точные координаты цели на батарею», - рассказал номер расчета гаубицы Д-20 с позывным «Латуза».

Работают расчеты гаубиц практически круглосуточно и в любую погоду. Военнослужащие каждую секунду рискуют жизнями, так как в любой момент может ответить противник.

Ранее «Звезда» рассказывала, как российские военные идут в наступление на Запорожском направлении под прикрытием гаубиц Д-30.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
22:43 В стране и мире
Белый дом: на высоте 12 километров над Аляской был сбит неизвестный летательный аппарат
22:29 Армия
ЦПВС: зарубежные организации уклоняются от помощи пострадавшим от землетрясения в Сирии
22:12 В стране и мире
Число жертв землетрясения в Турции превысило 20 тысяч человек
21:32 В стране и мире
Помощник главы Пентагона заявила, что США не возражают против ударов Киева по Крыму
18:08 В стране и мире
Видео
«Звезда» предлагает присоединиться к сбору средств на подарки участникам СВО к 23 февраля
Популярное
Видео
Путин: на хамство нужно отвечать принципом «с волками жить - по-волчьи выть»
Зеленский в свитшоте встретился с королем Великобритании Карлом III
Журналист Херш: водолазы ВМС США заложили бомбы под «СП» во время учений НАТО Baltops
Видео
Застрявшие в разломах дорог машины создали большие пробки в Турции
Видео
Крепость в Газиантепе из списка наследия ЮНЕСКО обрушилась при землетрясении в Турции
Видео
Михалков выступил на сцене впервые после болезни
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.