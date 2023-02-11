Посол Антонов: планы нанести стратегическое поражение нашей стране сорваны

Российский посол в США заявил, что сейчас Россия переживает трудные времена, однако очевидно, что планы Запада нанести поражение нашей стране сорваны.

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Планы западных стран нанести поражение России сорваны. Об этом на мероприятии по случаю дня дипломата заявил российский посол в США Анатолий Антонов.

«На нас ополчился весь западный мир. Однако уже сегодня ясно, что планы нанести стратегическое поражение нашей стране сорваны», - приводит его слова РИА Новости.

Кроме того, посол отметил, что Россия, несмотря на трудные времена и санкционное давление, смогла экономически адаптироваться и продолжить формировать демократический миропорядк, основанный на соблюдении международного права.

«Наше посольство – это небольшая частичка российского общества. Вместе с родной страной мы преодолеваем тяготы и невзгоды, радуемся победам», - заключил Антонов.

Ранее президент России Владимир Путин отметил важность работы российских дипломатов в срыве попыток Запада изолировать нашу страну. Кроме того, глава государства заявил, что благодаря их деятельности удается активизировать сотрудничество с дружественными странами.