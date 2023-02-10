Путин отметил роль дипломатов в срыве западных планов по изоляции России
Президент Владимир Путин поздравил сотрудников МИД РФ с Днем дипломатического работника и отметил их профессиональные заслуги.
«Во многом благодаря вашим усилиям уже удалось не только сорвать планы коллективного Запада по изоляции нашей страны, но и активизировать сотрудничество с большинством членов мирового сообщества», - говорится в телеграмме президента, опубликованной на сайте Кремля.
Путин отметил, что Москва активно развивает и поддерживает диалог со странами Латинской Америки, Ближнего Востока, Африки и Азиатско-Тихоокеанского региона. Путин напомнил о славных традициях МИД, которыми ведомство может гордиться. Лучшие качества российских дипломатов особенно востребованы сейчас, когда против нашей страны развязана гибридная война, сказал президент. В этих условиях, считает глава государства, приоритетом остается защита суверенитета и поддержка законных прав россиян за рубежом.
Президент отдельно подчеркнул важность укрепления сотрудничества в рамках СНГ и прочих интеграционных процессов, в которых Россия принимает участие.
Накануне Путин поздравил сотрудников гражданской авиации с вековым юбилеем отрасли и заявил, что в условиях беспрецедентных санкций она эффективно ответила на вызов.