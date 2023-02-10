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Путин отметил роль дипломатов в срыве западных планов по изоляции России

Ян Брацкий
12:09 10.02.2023
Президент Владимир Путин отметил, что профессиональные качества российских дипломатов особенно востребованы в условиях развязанной Западом гибридной войны.
Путин отметил роль дипломатов в срыве западных планов по изоляции России
© Фото: Konstantin Kokoshkin, GlobalLookPress
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Президент Владимир Путин поздравил сотрудников МИД РФ с Днем дипломатического работника и отметил их профессиональные заслуги.

«Во многом благодаря вашим усилиям уже удалось не только сорвать планы коллективного Запада по изоляции нашей страны, но и активизировать сотрудничество с большинством членов мирового сообщества», - говорится в телеграмме президента, опубликованной на сайте Кремля.

Путин отметил, что Москва активно развивает и поддерживает диалог со странами Латинской Америки, Ближнего Востока, Африки и Азиатско-Тихоокеанского региона. Путин напомнил о славных традициях МИД, которыми ведомство может гордиться. Лучшие качества российских дипломатов особенно востребованы сейчас, когда против нашей страны развязана гибридная война, сказал президент. В этих условиях, считает глава государства, приоритетом остается защита суверенитета и поддержка законных прав россиян за рубежом.

Президент отдельно подчеркнул важность укрепления сотрудничества в рамках СНГ и прочих интеграционных процессов, в которых Россия принимает участие.

Накануне Путин поздравил сотрудников гражданской авиации с вековым юбилеем отрасли и заявил, что в условиях беспрецедентных санкций она эффективно ответила на вызов.

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