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Российский самолет с туристами не смог вылететь из Нью-Дели

Семен Лавров
23:35 11.02.2023
Самолет с туристами из РФ из-за неисправности не смог вылететь из Нью-Дели, Индия. В аэропорту сообщили, что пассажиры отправятся домой другим бортом.
Российский самолет с туристами не смог вылететь из Нью-Дели
© Фото: Viktor Borzyh, RussianLook, globallookpress
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Самолет с туристами из России не смог вылететь из индийской столицы Нью Дели из-за неисправности. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на представителей аэропорта.

«Была техническая неисправность. Сейчас летит другой борт, они вылетят в 2.30 ночи (00.00 мск)», - заявили они.

Авиакомпания со своей стороны предоставила пассажирам места в отелях на время ожидания, а после доставила к новому самолету.

Ранее в Индии был экстренно посажен авиаборт с нашими соотечественниками. Причиной для этого стало сообщение о якобы заложенной в нем бомбе. После внеплановой посадки сотрудники службы национальной безопасности тщательно обыскали воздушное судно, но взрывного устройства не обнаружили.

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