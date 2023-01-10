Служба нацбезопасности Индии рассказала о результатах обыска рейса Москва - Гоа

В результате обысков на борту самолета авиакомпании Azur Air опасных устройств не обнаружено.

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В результате проверки самолета авиакомпании Azur Air, совершившего аварийную посадку в Индии, служба национальной безопасности страны не обнаружила на борту каких-либо опасных устройств. Об этом сообщил директор аэропорта Джамнагара.

«Служба национальной безопасности не обнаружила ничего подозрительного», - передает его слова издание Ani.

Он также назвал предполагаемое время, в которое авиаборт продолжит свой рейс Москва - Гоа. По его словам, самолет должен вылететь из аэропорта Джамнагара в промежутке между 10.30 и 11.00 утра.

Ранее российский актер Оскар Кучера, находившийся на борту данного самолета, рассказал «Звезде» о подробностях аварийной посадки. По его словам, в аэропорту пассажиров встретили вооруженные военнослужащие, которые тщательно осмотрели всю ручную кладь в поисках взрывного устройства.