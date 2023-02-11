Der Spiegel: Бундесвер начнет обучать украинских военных обращаться с Leopard 2 на следующей неделе

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Бундесвер на следующей неделе начнет обучать украинских военных работе на танках Leopard 2. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает Der Spiegel.

По информации издания, первые группы украинских солдат уже прибыли в Германию из Польши. Обучение начнется в середине следующей недели на полигоне Мюнстер в Нижней Саксонии, где украинские военные уже обучаются управлять БМП Marder.

За шесть-восемь недель, пишет Der Spiegel, военным предстоит освоить управление танком, а также отработать взаимодействие с боевым машинами Leopard 2 и Marder. Уточняется, что из-за ограниченных временных рамок солдаты усвоят только основы, обычно подобное обучение занимает несколько лет.

«Если все пойдет по плану, обученные солдаты вместе с танками Leopard должны вернуться на передовую уже в конце марта», - сообщает издание.

Глава Минобороны ФРГ Борис Писториус ранее заявил, что Киев получит первый батальон танков Leopard 2 в течение следующих трех-четырех месяцев. Батальон будет укомплектован в том числе польскими Leopard 2A4, добавил политик.