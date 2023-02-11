В НАСА заявили, что агентство помогает Роскосмосу выявить причину утечки на «Прогрессе МС-21»

В Национальном управлении по аэронавтике и исследованию космического пространства отметили, что причина происшествия на грузовом корабле все еще не установлена.

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Специалисты Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства оказывают помощь российской госкорпорации «Роскосмос» в определении факторов, которые вызвали утечку теплоносителя системы терморегулирования на грузовом корабле «Прогресс МС-21» на Международной космической станции. Об этом сообщили в пресс-службе НАСА.

«Специалисты НАСА помогают своим российским коллегам в выявлении причин утечки теплоносителя на корабле "Прогресс МС-21". Специалисты следят за работой всех систем МКС и пока не выявили каких-либо других проблем на станции», - передает ТАСС заявление агентства.

Отмечается, что причина происшествия до сих пор не установлена.

«Экипажу, который был проинформирован о случившемся, ничего не угрожает - он продолжает выполнять работу на космической станции в обычном режиме», - подчеркнули в НАСА.

Ранее исполнительный директор по пилотируемым космическим программам Роскосмоса Сергей Крикалев заявил, что причиной утечки на «Прогрессе МС-21» могло быть попадание микрометеорита. Он отметил, что сейчас необходимо понять, каким образом получить информацию о том, как выглядит эта дырка, что могло быть причиной, так как внешний осмотр или получение высококачественных фотографий позволят сузить диапазон поиска.