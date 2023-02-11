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Крикалев об утечке на «Прогрессе МС-21»: нужно убедиться, что это не систематическая ошибка

Максим Крюков
20:47 11.02.2023
По словам исполнительного директора по пилотируемым космическим программам Роскосмоса, комиссия уже начала проводить анализ всех возможных причин утечки на корабле «Прогресс МС-21».
© Видео: Роскосмос © Фото: Роскосмос
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Исполнительный директор по пилотируемым космическим программам Роскосмоса Сергей Крикалев заявил, что в настоящее время специалистам госкорпорации необходимо убедиться, что инцидент с утечкой теплоносителя с системы терморегулирования на грузовом корабле «Прогресс МС-21» не является систематической ошибкой.

«Самое главное - нам сейчас убедиться, что это не какая-то систематическая ошибка, потому что это может повлиять на такую же проблему на следующих кораблях, поэтому уже начала работу комиссия, которая будет проводить анализ всех возможных вариантов, причин этой утечки», - сказал он.

Крикалев отметил, что пока программа не меняется. По его словам, этот корабль предполагался к расстыковке и спуску с орбиты за два дня до пуска корабля «Союз МС-22», поэтому, как отметил сотрудник госкорпорации, с точки зрения программы на работу экипажа это никак не повлияет.

Кроме того, Сергей Крикалев заявил, что причиной утечки на грузовом корабле «Прогресс МС-21» могло быть попадание микрометеорита. Он отметил, что внешний осмотр или получение высококачественных фотографий позволят сузить диапазон поиска и определить точную причину происшествия.

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